Resbaló en un montículo de tierra

Viernes, 15 Mayo 2015

Stalin Tirira Chapi sufrió graves lesiones luego de que perdiera pista cuando iba a bordo de una moto. Un montículo de tierra fue la causa por la que el joven terminó impactándose contra la calzada. Ocurrió la noche del miércoles en la intersección de la avenida Jesús Yerovi y Quito en el sector de Los Huertos Familiares.

PERCANCE. Con fuertes gritos de dolor Stalin manifestaba el pésimo estado en el que se encontraba a los paramédicos de la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, MSP. Moradores del sector rodeaban al malherido muchacho y manifestaban que la causa del percance fue porque resbaló al pasar por un cúmulo de tierra que yace en el sitio. El agente civil de Tránsito Andrés Sánchez, tomó el procedimiento.

DOLOR. Carmen Chapi, madre de Stalin, inmersa en llanto manifestó que, a esa hora, su hijo regresaba de la universidad a casa. “Queremos que quienes dejaron ese material en la calle reconozcan los gastos médicos de mi hijo. Él se cayó porque no vio la tierra que estaba en media calle”, refirió. Su padre y otros allegados estaban consternados.

PEDIDO. Al reclamo de Carmen, se unió el pedido de los moradores del sector, que sostuvieron que no es la primera vez que motorizados y autos no se percatan del montículo de tierra que está allí. Fernando Ruiz, sostuvo que al pasar por el lugar no se fijó y casi sufre un percance. “Pasé saltando con el carro porque no hay señal que advierta que la tierra está ahí”, manifestó. Por su parte, Ernesto Cuasapaz agregó: “Maquinaria del Municipio de Ibarra nos vino a dejar botando esta tierra aquí y no dejaron advertencia de nada y los carros pasan rápido sin fijarse y las motos cosa igual”, dijo.

DENUNCIA. Los familiares del afectado aseguraron que acudirán a las instancias legales pertinentes a fin de que lo sucedido con su allegado no quede impune, pues sostuvieron que a causa del montículo de tierra, que no presentaba señalética de advertencia alguna, ocurrió el accidente.

TRASLADO. Ayer alrededor de las 03:00, Stalin fue llevado e ingresado en una casa de salud de Quito debido a la gravedad de su estado que aún es reservado.