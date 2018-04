Talleres de prevención en Apuela

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 14 Mayo 2015 00:06 Escrito por Graciela Morejón Visto: 902

Un grupo de alrededor de 30 estudiantes de la Unidad Educativa de Apuela, recibieron dos horas de capacitación preventiva en cuanto a temas de expendio y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Testimonios de personas víctimas de esta adicción asistieron a este taller y contaron sus vivencias a los alumnos.

FORMACIÓN. En una de las aulas de la entidad educativa los alumnos de los últimos años de educación fueron reunidos con la finalidad de recibir las guías. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria de Las Tolas organizó el evento en coordinación con las autoridades de dicha entidad de formación estudiantil. Luis Sevillano, vicerrector de la institución sostiene que esta iniciativa nació por parte de los miembros policiales acantonados en la zona de Íntag. “Los servidores policiales han tenido el interés de colaborar con la educación orientando a nuestros jóvenes para que hagan conciencia de los graves problemas que acarrean las drogas”, dijo la autoridad.

TESTIMONIOS. Tres personas fueron invitadas para dar la versión de sus vivencias. Cuando llegó el turno de Jeyson Méndez, dejó impactados con su testimonio de vida a los alumnos. De pie frente a ellos inició relatando la dura niñez que pasó cuando a la temprana edad de 12 años inició en el mundo de las drogas. “Empecé consumiendo alcohol, era una persona con mucha ira por dentro, dejé mis estudios y poco a poco me sumergí en ese mundo que casi me cuesta la vida”, relató. Mientras los muchachos no dejaban de mirarlo uno de ellos preguntó qué fue lo que hizo que cambiara de opinión y retome una vida normal y de bien. “En una ocasión consumí demasiados alucinógenos y perdí la conciencia, cuando salí a la calle quise asaltar a una persona y como se negó a dejarse robar la apuñalé tantas veces que nunca supe si la maté o no, pero sé que con eso toqué fondo y decidí cambiar”, manifestó.

PRECAUCIÓN. Sevillano aseguró que si bien, dentro de la entidad educativa no se han registrado casos comprobados de consumo o expendio de drogas, asegura que por comentarios se ha generado duda en cuanto a ello por lo que antes de que la situación se torne “conflictiva” decidieron tomar cartas en el asunto. El vicerrector aseguró, además, que confía en la juventud de su zona. “Creo que a quienes intenten ingresar esas sustancias aquí les va a ir mal porque nuestros jóvenes son conscientes de los daños que esto ocasiona y aquí no tendrían acogida”, refirió. La jornada se cumplió con éxito.