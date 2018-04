Ilesos tras accidente vial en Azaya

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 11 Mayo 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1449

El conductor de un camión y su acompañante, resultaron ilesos luego que el vehículo se volcó ayer en la mañana en el sector de San Francisco de Azaya.

ACCIDENTE. El accidente de tránsito se produjo a las 09:00, de ayer domingo en la calle Portoviejo entre Ibarra y Tulcán. El camión color azul de placa HBW-324, que era conducido por un adulto mayor, se volcó a un costado de la calle, cuando descendía por la empinada calle Portoviejo para ir al centro de la ciudad de Ibarra con una carga.

TESTIMONIOs. Una familia del sector alquiló el automotor para cargar sus bienes y enseres de la casa para el cambio a otra vivienda. Una vez que concluyeron de cargar el auto emprendió la marcha. Al parecer ocurrió alguna falla mecánica, solo se escuchó un gran ruido y el auto empezó a descender, pero el conductor realizó una maniobra y se volcó, dijo un testigo.

Andrea Obando, comentó que ayudó a salir al conductor y al acompañante que estaba en el cajón entre la carga. Uno de los dueños de la carga que no quiso identificarse, viajaba en el cajón, él agradecía que no sufrió herida alguna, aunque se lamentaba que se dañaron algunas cosas, pero decía que lo más importante es que estaba bien y solo fue el susto.

Una mujer de esta misma familia, mencionó que su esposo quien minutos antes se adelantó a la nueva casa a esperar los bienes le dijo que también viaje en el camión, pero no lo hice porque todavía tenía que hacer otras cosas, dijo, al tiempo que agradecía no haberse embarcado.

El conductor de igual forma no tenía ninguna herida, solo el susto. Familiares llegaron al lugar a saber el estado de él y tras verlo sano y salvo, agradecían a Dios por el milagro.

ORGANISMOS. Los organismos de socorro se hicieron presentes en el lugar para brindar auxilio. Miembros del cuerpo de bomberos ayudaron a retirar el camión de la vía.