Vecinos alertaron un incendio en Azaya

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 10 Mayo 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 884

Los vecinos de la calle Puyo y Ambato, en Azaya, ayer alertaron de un incendio que ocurría en una vivienda del lugar.

ALARMA. El humo y llamas que salían desde uno de los dormitorios de la casa, alarmó a los vecinos quienes de inmediato comunicaron al ECU-911, institución que de inmediato coordinó acciones.

Tres unidades, entre motobombas y tanqueros, dispuso el Cuerpo de Bomberos de Ibarra para atender el incendio que se produjo a las 13:35 del sábado en el barrio de Azaya, perteneciente a la parroquia Alpachaca.

Nueve miembros del Cuerpo de Bomberos se encargaron de atender la emergencia.

INCENDIO. Diego Flores, del Cuerpo de Bomberos, comentó que el incendio se ocasionó debido a que sobre un escritorio había una vela encendida, que prendió la madera del escritorio, lo que contaminó el resto de la habitación que servía de estudio.

De inmediato actuaron, pero el fuego destruyó y quemó un monitor, un CPU, una impresora, un escritorio, un ventilador y un archivador que tenía documentos.

Luego de dos horas de trabajo los miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, retornaron a la unidad.

NO HUBO VÍCTIMAS. Al momento que ocurrió el incendio los habitantes de la vivienda no se encontraban, por eso la alarma fue dada por los vecinos.

PELIGRO. Las velas que se olvidan encendidas son muchas veces causantes de incendios en los hogares. No ponga las velas cerca de cortinas o sobre el televisor. Utilice candelabros de ”buen material”, por ejemplo de cerámica, vidrio o lata. No use candelabros de madera. Acostúmbrese a jamás dejar una habitación con velas encendidas; apáguelas primero.

Los niños han tenido siempre curiosidad por el fuego. Es por ello importante que aprendan a relacionarse con el fuego de una manera natural. No trate nunca de asustar a los niños con el fuego, eso solo aumentará su curiosidad. No deje nunca a los niños solos con velas encendidas o fuego al aire libre.

FUMAR. Fumar es otra causa de incendios.

No es solo en la cama que el fumar conlleva un peligro para la vida. Es igual de peligroso quedarse dormido con un cigarrillo encendido en un sillón. Estas recomendaciones son impartidas por miembros del Cuerpo de Bomberos, como prevención.