Anomalías fuera de la ANT en Ibarra

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 01 Mayo 2015 09:29 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1273

En 30 y hasta 50 dólares se estarían vendiendo los lugares de espera de los carros a ser matriculados. La alerta de que personas se encontraban comercializando espacios en la cola de espera para el servicio alarmó a las autoridades a cargo y un operativo fue desarrollado por efectivos municipales de la Agencia Civil de Tránsito. Varias irregularidades se encontraron.

DILIGENCIA. Marcelo Pozo, jefe de control operativo de la Agencia Civil de Transito, ACT, asegura que conocieron del particular debido a denuncias ciudadanas anónimas y hasta de funcionarios de la misma Agencia Nacional de Tránsito, ANT, quienes al parecer notaron dicha particularidad y decidieron tomar acciones al respecto, solicitando la colaboración de los efectivos municipales de Tránsito. “Llegamos al punto y varios vehículos que no tenían la placa con la terminación del número 3 fueron encontrados en los primeros lugares de la fila. Cuando nos acercamos a preguntar, escuchamos varios argumentos. Uno de ellos nos manifestó que se encontraba en el lugar porque se había averiado el aire acondicionado del carro que tenían que matricular, por lo que decidieron pasar la noche en otro carro. Les solicitamos que vayan por el auto que debía ser matriculado, pero no regresaron más. Esto nos hace presumir que podría tratarse de personas inescrupulosas que se apostaron en los primeros lugares y pretendían dormir en el sitio para al día siguiente comercializar el puesto”, relató Pozo.

ACCIÓN. Robinson Viteri, supervisor de Movilidad de la Municipalidad de Ibarra, asegura que acudió al punto con un equipo de efectivos de la ACT, donde verificaron que pese a que, tenían que estar en la fila autos con la placa terminada en el dígito 3, encontraron autos con otros números ocupando los primeros puestos en la fila de matriculación y revisión. “Recibí una llamada de una funcionaria de la ANT, alertándonos sobre esta novedad. La gente no entiende que existen cambios en la administración y que no vamos a permitir ningún tipo de acto de corrupción en este proceso, por eso procedimos a retirar a los carros que no tenían por qué estar en el sitio”, dijo.