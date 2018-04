Dinapen recupera a adolescente

Sin marcos

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de Imbabura, recuperó en Cotacachi a una adolescente que fue reportada como desaparecida en junio de 2014, en la ciudad de Quito.

RECUPERACIÓN. Los agentes dando cumplimiento al telegrama 2015 -0123 -JEPROPENA-P, en el que solicita la localización y recuperación de la adolescente antes mencionada, iniciaron las investigaciones. El pasado martes, personal de la Dinapen y miembros del Grupo Operativo Motorizado GOM, a las 10:00 localizaron a la menor identificada como Lorena R., de 17 años de edad, fue encontrada en la ciudad de Cotacachi, en las calles 24 de Mayo y Esmeraldas.

El mayor Alejandro Flores, jefe de la Dinapen, dijo que tras su recuperación y luego de cumplir con los trámites la adolescente fue trasladada a la ciudad de Quito y entregada a sus familiares.

DIÁLOGO. El oficial pidió a los padres de familia mantener un diálogo permanente y comprensión con los hijos para evitar estas situaciones que ponen en riesgo la integridad de los menores. Dijo que en la calle existen una serie de peligros de los que pueden ser presa fácil de gente que se aprovecha de la vulnerabilidad por la que atraviesan los chicos.

HISTORIA. Lorena, dijo que escapó de su casa porque no quería estar allí y que sus familiares conocían esta decisión. Comentó que por varias ocasiones fue internada en centros de recuperación, debido a la adicción a las drogas, pero que tampoco le gustaba el sitio debido al mal trato y optó por huir.

Contó que durante estos diez meses estuvo con amigos en la ciudad de Quito y que no quería volver con su madre.

Mencionó que hace unas semanas decidió venir a Cotacachi donde su abuela, quien la recibió.

Lorena, dejó en claro que nunca estuvo desaparecida, como fue reportada y que no desea vivir con su madre.