Bebedores aprehendidos

Graciela Morejón

Martes, 21 Abril 2015

Por primera vez en mucho tiempo, Luz Morales pudo soltar la mano de su pequeña hija para verla correr segura en el parque Germán Grijalva. El motivo, es que los libadores habían desaparecido. Las bancas ya no eran camas improvisadas sino que, estaban ocupadas por niños, turistas y transeúntes.

SORPRESA. Un ambiente tranquilo se observó ayer en este espacio, conocido como “punto de encuentro” de personas que se dedican al consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias. Este es un “secreto a voces”, que en los alrededores se expende de manera ilícita el licor artesanal conocido como “puntas”. Luz de 27 años de edad, se encontraba sorprendida al no observar a ninguna de estas personas en el sitio. “Me admira no verles a los mismos borrachitos de siempre. Hace unos meses uno de ellos me robó el celular, justo cuando venía a retirarle a mi nena de la escuela y considero que es un lugar peligroso, pero hoy al no verles aquí me siento tranquila”, dijo.

LA RAZÓN. Un contingente de uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, al mando de Pablo Mina, subteniente de Policía, llegó al parque Germán Grijalva la tarde del domingo, para advertir a los libadores retirarse del sitio, mas el caso omiso a la petición policial hizo que los efectivos aprehendan a los infractores. “Es prohibido que los domingos se expendan y por ende se consuman bebidas alcohólicas, sin embargo estas personas fueron encontradas libando. El licor les fue decomisado. Hubo algunos contraventores que faltaron en obra y palabra a la autoridad por lo que también fueron privados de su libertad”, mencionó el oficial.

REACCIONES. Mientras Luz continuaba su caminata, Mayra Cancán miraba de un extremo al otro. “Es la primera vez que vengo por aquí y no observo a los que suelen beber aquí, felicito la labor de la Policía, porque no hay otra manera en la que estas personas entiendan que no deben beber en este espacio. Personalmente fui víctima de uno de ellos cuando me apuntó con un destornillador y desde entonces paso corriendo, pues hasta obscenidades dicen cuando se pasa junto a ellos”, manifestó la ciudadana.

OBJETIVO. Jimmy Acosta, jefe de Operaciones de la subzona Imbabura, asegura que este tipo de operativos continuarán ejecutándose a fin de cumplir con el objetivo establecido que consiste en la recuperación de espacios públicos. “Queremos garantizar la seguridad de la gente. Vamos a intervenir cuantas veces sean necesarias para proteger a la colectividad y devolverles estos sitios que son de sano esparcimiento. Coordinaremos con otras entidades para ayudar a estas personas que podrían estar enfermas”, finalizó.