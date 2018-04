Salió de un burdel y murió

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 20 Abril 2015 11:50 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1427

Carlos José Simbaña Vela, murió la madrugada del sábado, tras haber sido arrollado por un vehículo no identificado. Su cuerpo quedó en medio de la vía Ibarra - Tulcán, a la altura de un centro de tolerancia.

SUCESO. Alexandra Vela, tía materna del occiso, asegura que conocieron del particular, a través de otro familiar con quien personal policial tomó contacto para indicarles el fatal acontecimiento. Al llegar a la morgue del hospital San Vicente de Paúl, donde fue ingresado tras el incidente, sus allegados reconocieron el cadáver.

AUTOPSIA. “Nosotros pensamos que como había salido de un centro de tolerancia, estaba tomado y tal vez no se fijó y le atropellaron, pero luego de conocer el resultado de la autopsia, nos manifestaron que en la sangre no se había encontrado restos de alcohol, lo que nos causa duda en cuanto a que fue exactamente lo que le sucedió a mi sobrino”, refirió Alexandra.

ERA ESTUDIANTE. Según su tía, el extinto era estudiante del Sindicato de Choferes de Ibarra. “Él era hijo único de mi hermana y como ella vive en España le daba todo lo que necesitaba, por lo que no trabajaba y estaba intentando sacar la licencia de chofer profesional”, dijo.

TENÍA UN HIJO. Un menor de cinco años queda en la orfandad. El ciudadano residía en el centro de la urbe ibarreña en compañía de la madre de su hijo.

DOLOR. La progenitora del infortunado llegaría hoy para dar el último adiós a su hijo, así lo dio a conocer su hermana, quien agregó que al mediodía de hoy se realizará la misa respectiva en la Iglesia de la Basílica. Aún se desconoce donde decidirá su madre sepultarlo.