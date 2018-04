Un auto estrellado y otro volcado

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 18 Abril 2015 09:54 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1091

De costado en la mitad de la calle Vicente Maldonado, quedó un auto que impactó con otro que terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público en la calle Grijalva. Sucedió al mediodía de ayer en la intersección antes mencionada.

LOS ACONTECIMIENTOS. Pablo Quinga, conductor del vehículo Chevrolet Grand Vitara que circulaba por la calle Grijalva y que terminó contra el poste, aseguró que se encontraba desorientado en cuanto a cómo tomar el rumbo hacia la ciudad de Quito, cuando ocurrió el accidente. “La verdad estaba perdido y estaba viendo por donde salir y le pregunté a una señora cómo encaminarme para salir a la capital y antes de irme acelero y ya vi que pasó el otro carro y le choqué, como mi carro es automático ya no pude controlarlo, siguió de largo y no pude frenar por lo que me impacté contra el poste”, relató el implicado en el accidente.

PROCESO. Mientras tanto, Paúl Rosero, quien manejaba el otro carro Grand Vitara que se volcó, resultó herido, por lo que una unidad de emergencia lo trasladó a una casa de salud. El hombre perdió pista luego de que el otro vehículo lo impactara por lo que acabó volteado. El agente civil de Tránsito Leonardo Badillo tomó el procedimiento. Mientras que los efectivos municipales Jordan Valencia, Bairon Morejón y Mishell Ortiz, colaboraron con la verificación del incidente.