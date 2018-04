Estacionados sobre la vereda fueron sancionados

Sin marcos

Solo a lo largo de la avenida Cristóbal de Troya se contabilizaron 28 conductores sancionados por estacionar sus vehículos sobre la vereda. Dueños de locales comerciales, clientes y personas que por algún otro motivo dejaron sus carros sobre la calzada recibieron sanciones.

OPERATIVO. Este es el segundo operativo realizado en el sector en menos de siete días. Y es que pese a los constantes controles ejecutados por los efectivos municipales en el tramo, la infracción vuelve a ser cometida. Así lo dio a conocer Marcelo Pozo, jefe de Control Operativo de la Agencia Civil de Tránsito, ACT, quien asegura que continuarán con los controles en esta avenida. “Nuestro objetivo es velar por la seguridad de las personas que transitan por el sector y que tienen que caminar prácticamente por la vía para poder pasar, los dueños de los locales y clientes de los mismos deben entender que las veredas no son estacionamientos sino para uso de los peatones”, resaltó Pozo.

LAS REACCIONES. Andrés Carvajal, conductor de taxi, manifiesta las incomodidades y peligros que existen cuando otros carros ocupan la vereda. “Para dejar un pasajero aquí no tiene donde bajarse porque en la acera están los carros y apegarse para que la persona se baje es difícil porque se les puede ir topando, me parece bien que hagan que los carros no se estacionen aquí”, manifestó. Por otro lado, el propietario de uno de los locales de la zona, quien prefirió reservar su identidad, aseguró que su labor les obliga a hacer que los carros ocupen la vereda por cuanto no cuentan con el espacio adecuado para el desarrollo de sus labores diarias.

PEDIDO. Pozo recomienda a los propietarios de los carros buscar otro lugar donde dejar sus vehículos y de esta manera evitar ser sancionados. “Los operativos van a continuar y sugerimos que eviten las multas”, finalizó.