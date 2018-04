Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 06:52 1405 hits Falla mecánica causó accidente

Dos autos quedaron sobre el parterre luego de impactarse entre sí. Ocurrió alrededor de las 22:00 del martes a la altura del sector La Tola en Natabuela. Una presunta falla mecánica habría ocasionado que uno de los carros pierda el control, invada vía y termine chocando con otro automotor.

EL CHOQUE. José Recalde, conductor de la unidad de taxi, manifestó que se encontraba circulando en sentido norte – sur con dirección a Natabuela, cuando sintió que su vehículo presentó fallas. “Se me rompió el puente de las ruedas posteriores y perdí el control del carro y me subí al parterre, y tanto el otro auto como yo veníamos despacio”, dijo. Por su parte, el conductor del vehículo color gris, Alberto Mitis, asegura que se trasladaba desde Ibarra hasta Natabuela a su domicilio en compañía de su hijo de 13 años de edad, cuando ocurrió el percance. “Yo venía por mi carril y de pronto veo que el otro carro se me cruza, frené, pero el impacto fue inevitable, por suerte venía despacio porque hubiese sido más grave o si en vez de mi carro hubiese sido un tráiler, quizás el señor estaría muerto”, manifestó Mitis.

PROCEDIMIENTO. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Guabos arribó al sitio de manera inmediata al igual que efectivos policiales de Tránsito, Tango 24 horas, quienes tomaron el procedimiento correspondiente. Tras el percance no se registraron personas heridas, pues tanto los conductores como el hijo de uno de ellos, resultaron ilesos.

CONSECUENCIAS. No obstante, los daños materiales generados a causa de este percance son considerables. El chofer de la unidad de taxi, aseguró que responderá por los gastos que genere la reparación del auto con el que impactó, pues asumió que la presunta falla mecánica de su carro hizo que se produzca el incidente.

RETENIDOS. Una de las agentes policiales de Tango 24 horas, aseguró que los carros serían ingresados al patio de retención vehicular de la Policía Nacional, debido a que los daños superaban la base establecida que permite un arreglo extrajudicial.

PELIGRO. Tobías López, morador, aseguró que en el sitio se registran hechos de este tipo frecuentemente.