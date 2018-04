Incendio en una facultad de la Universidad Técnica del Norte

Sin marcos

Una alerta de incendio alarmó a estudiantes y personas que se encontraban en el interior del edificio de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, FICA, de la Universidad Técnica del Norte, UTN. Se trataba de un flagelo iniciado en una de las bodegas del cuarto piso de la entidad educativa.

LOS ACONTECIMIENTOS. Según el reporte emitido por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, el fuego inició a raíz de que, personal que labora en adecuaciones dentro de la entidad se encontraba con máquinas soldadoras realizando las labores a ellos encomendadas. Dichas funciones eran desarrolladas en la parte externa de la estancia incinerada. Sin embargo, de un momento a otro, el fuego inició y consumió parte de una de las aulas del cuarto piso de la FICA, misma que era utilizada como bodega, por lo que las pérdidas materiales no fueron de consideración.

TENÍAN EXTINTORES. En el mismo informe, consta que, personal de la facultad que cuenta con los extintores necesarios, intentaron mitigar el fuego, mientras una unidad del CBI ya estaba en camino. Los “Casacaroja”, arribaron al sitio y procedieron con la ventilación del sitio y el retiro de escombros de algunos objetos cómo: trapeadores, esferos, entre otros que resultaron quemados. De inmediato volvió la calma al lugar, tras la intervención de los uniformados del CBI.

SIN VÍCTIMAS. Tras el infortunado impasse, no se registraron personas afectadas por el humo generado en el incidente, ni con quemaduras de ningún tipo. El CBI determinó que los objetos que se consumieron por el fuego no eran de alto valor. Un equipo especializado del CBI tomó el procedimiento correspondiente en cuanto a la seguridad del sitio, luego del incendio ocurrido la tarde del miércoles. Las actividades fueron retomadas normalmente después de no registrarse mayores percances.