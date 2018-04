Murió de un balazo en un operativo en Carchi

Sin marcos

En una estrecha calle de la comunidad de Chalguayacu, varios vehículos y un camión obstaculizaban la vía de acceso al lugar. Se trataba de varios moradores del sector que se mostraban indignados por la muerte de Jhoffre Alencastro, asesinado la noche del miércoles en el sector de Julio Andrade. El sujeto recibió un balazo en el hombro producto de un confuso incidente.

DOLOR. Con lágrimas en los ojos, Vanesa y Dalia Alencastro, hermanas del occiso, y quienes estuvieron en el lugar del incidente relatan lo acontecido. “Yo venía en una camioneta y a la altura de Huaca pude ver a varios policías que estaban de civiles y salieron de la nada apuntándonos con armas, nos pedían que nos bajemos con palabras soeces y yo preguntaba ¿qué pasa?, que por qué estaban haciendo esto si nosotros no estábamos haciendo nada malo y al chofer le sometieron al piso y nos maltrataron, pero cuando se dieron cuenta que no estábamos en nada se percataron que atrás venían los camiones y como en cuatro patrulleros le siguieron”, manifestó Dalia, hermana de Jhoffre.

LA BALACERA. Por su parte, Vanesa asegura que venía en uno de los camiones y sostiene que fueron perseguidos y baleados. “Estaban echándonos bala y bala y bala, como nosotros no parábamos la marcha de los camiones empezaron a disparar hasta que llegamos a un punto en el que no pudimos avanzar más y nos hicieron bajar de los carros lanzándonos gas lacrimógeno. Mi esposo y yo logramos zafarnos de ellos y corrimos huyendo del lugar. Hubo personas detenidas y entre ellos pensamos que estaba mi hermano porque no aparecía, y fue por eso que nos llevamos como rehenes a dos policías hasta que a eso de la 01:00 nos avisaron que él estaba muerto y que le habían ingresado a la morgue”, relató.

LOS REHENES. Un cabo primero de Policía y un Policía dependientes de la Policía Judicial de Tulcán, fueron llevados en calidad de rehenes por familiares de la víctima hasta un inmueble ubicado en Chalguayacu. Los efectivos se encontraban en el interior de una habitación de la segunda planta del mismo. Un equipo de Diario EL NORTE fue llevado hacia donde los policías se encontraban. Uno de ellos manifestó que se encontraban en buen estado. “Aquí antes

gracias a Dios nos han tratado bien, la gente está enardecida, pero son los familiares de la víctima los que nos están protegiendo, pedimos a las autoridades que puedan esclarecer el caso, nosotros llegamos a colaborar en el punto y llevamos la peor parte porque los otros compañeros ya se habían ido”, indicó el efectivo.

EN EL CARCHI. Una cuñada de Jhoffre quien falleció en el suceso, relató en las afueras del Hospital Luis G Dávila en Tulcán, que su cuñado regresaba a Chalguayacu, transportando naranjas, granadillas y ropa usada para vender. En el transcurso hubo enfrentamientos con la Policía y el señor falleció. “Que le han disparado” dijo la mujer, quien acotó que el sujeto tenía 26 años y era padre de cuatro menores entre tres y siete años, aproximadamente. “Es un grupo que vino de Quito”, dijo, al referirse a los efectivos que realizaron el operativo. Y junto a una decena de amigos, pidió justicia ante este caso, pues recordó que hace seis meses se presentó un hecho similar, que según dijo “quedó en la impunidad”.

VERSIÓN. Sobre los incidentes suscitados a la madrugada de ayer, en el Hospital de Tulcán, la mujer manifestó que “una hermana de Jhoffre, ante la impotencia de no tener noticias de su familiar quebró un vidrio”, pero que no pasó a mayores. Sin embargo, acotó que la mujer habría sido aprehendida por el hecho. Sobre esto, el gobernador del Carchi, Diego Landázuri, señaló que el gerente del Hospital, informó que salió a dialogar con este grupo de afroecuatorianos y permitió la visita de los familiares a la víctima. Según Landázuri, de lo que se conoce hasta el momento, el hecho se registró cerca de las 21:00 en Huaca y el operativo fue realizado por la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, UIDH, producto de lo cual falleció un sujeto de aproximadamente 26 años. Landázuri puntualizó que las circunstancias en que ocurrió el suceso, aún no están confirmadas. Manifestó que un policía resultó herido y que dos policías (uno de Carchi y otro de Quito) estuvieron retenidos en calidad de rehenes.

DILIGENCIAS. Las circunstancias del fallecimiento se determinarían con la autopsia practicada por profesionales procedentes de Quito. No obstante, el gobernador dijo “que el doctor Yépez, gerente del Hospital informó que habría sido por una bala que atravesó uno de sus hombros y fue al tórax, pero eso tiene que determinarse aún” puntualizó, acotando que todo depende de una investigación. “Garantizamos la trasparencia de la información al respecto” enfatizó. No hay vehículos retenidos. Del lado de la Policía dos patrulleros habrían sido parcialmente destruidos.

RECUPERACIÓN. Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, ingresó a la comunidad para recuperar el automotor policial. El mismo fue sacado del sitio. La camioneta Chevrolet Dimax, color dorado tenía los parabrisas y las ventanas destrozadas.