Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 06:52 1623 hits Denuncian agresión a alumna

/ 2 Ratio:/ 2

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 03 Abril 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1623

Tras los enfrentamientos registrados entre dos unidades educativas el miércoles por la tarde, personal policial fue convocado para salvaguardar el orden y la seguridad de la colectividad y de los mismos adolescentes. No obstante, una mujer asegura que su hija fue golpeada por un miembro policial.

LA DENUNCIA. Piedad Coronel, madre de una menor de 17 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, manifestó indignada que, según reza en su denuncia, un efectivo policial habría agredido a la adolescente. “Mi hija estaba dirigiéndose con su enamorado a una evento que tenía, y en medio de la confusión con los muchachos le tomaron al novio de ella y trataba de explicarle al policía que el muchacho nada tenía que ver, y en ese momento el uniformado le dio un codazo en el pecho y le dio un golpe en la cara a mi hija, dejándole una herida en lado izquierdo”, contó indignada. Dicha versión fue ratificada por la presunta víctima.

PROCESO. Ayer, Piedad sostuvo que inició los trámites pertinentes en contra del miembro policial, quien fue identificado y reconocido por la aparente afectada. “Puse la denuncia correspondiente hasta en asuntos internos de la Policía Nacional, porque mi hija no es delincuente para haber sido tratada de esta manera, mi esposo también es policía y este tipo de problemas jamás hemos tenido, ella solo trataba de explicarle al agente que el enamorado no estaba armado ni nada de lo que se le acusaba, no debió agredirla”, señaló.

VERSIÓN. Alejandro Flores, jefe provincial de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, manifestó que no conocía de ninguna denuncia al respecto, sin embargo, aseguró que en caso de tener conocimiento de la misma se realizarán las investigaciones correspondientes y de ser necesario que se apliquen las sanciones respectivas, dijo.

PROCEDIMIENTO. Al momento se espera que el hecho sea investigado por las autoridades correspondientes quienes determinarán la realidad de los hechos.