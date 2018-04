Fuerte impacto deja tres heridos

Sin marcos

Publicado el Sábado, 28 Marzo 2015

Tres personas resultaron heridas tras el impacto de dos carros registrado ayer alrededor de las 14:00 en la autovía, en el sector de Santo Domingo de Atuntaqui. Uno de los conductores fue privado de su libertad tras el incidente.

LOS ACONTECIMIENTOS. Según el parte policial levantado por efectivos de la Policía de Tránsito de Otavalo, el conductor del vehículo marca Chevrolet, color rojo, que circulaba por la autovía en sentido norte - sur chocó contra un carro marca Mitsubishi, que, al parecer, salía de una de las calles de ingreso al barrio antes mencionado. En las versiones recabadas por los uniformados en el lugar del incidente, supuestamente el conductor de nacionalidad estadounidense que conducía el Mitsubishi no pudo verificar si otro carro venía por la autopista, pues una unidad de transporte no le permitió visualizar el tramo y al salir, no se habría percatado del pequeño auto y chocaron.

AFECTADOS. Producto del percance, el conductor del carro Corsa, una mujer que iba a su lado y una adolescente de 19 años resultaron heridos. Delia Rivera, viajaba como copiloto y fue quien recibió la peor parte, por lo que personal de emergencia trasladó a la ciudadana de 52 años de edad, al igual que a Erika y Luis Yacelga hasta el hospital del IESS. Hasta el cierre de esta edición se conoció que Delia permanecía en observación.

RETENCIóN. Los carros fueron ingresados al patio de retención de la Policía.