Bar Aqua deslinda responsabilidades sobre muerte de joven

Viernes, 27 Marzo 2015

IBARRA. Ayer fueron sepultados los restos de Andrés Eduardo Tobar Benavides (21), quien fue encontrado muerto la mañana del miércoles en Yahuarcocha. Dolor y profunda tristeza se vivió durante el acto fúnebre. Decenas de personas acompañaron a los familiares de la víctima.

LUTO. Luego de ser velado fue trasladado por las principales calles de Ibarra hasta la Basílica de La Dolorosa, hasta donde ciudadanas y ciudadanos se dieron cita para darle el último adiós al joven universitario. Durante la misa, se ventilaron las virtudes del occiso. Una fotografía fue colocada al pie de su féretro.

EL CASO. Las investigaciones en cuanto al hecho se mantienen. Extraoficialmente se conoció que en el Departamento de Criminalística de Quito, los especialistas a cargo del hecho, sacaron varios órganos de Andrés, para posteriormente ser llevados al centro de investigación forense de Esmeraldas, donde serán analizados minuciosamente para conocer qué le causó la muerte.

VERSIóN. Pamela C. una de las administradoras del “Aqua”, bar donde Andrés fue visto por última vez, allegó hasta las instalaciones de Diario EL NORTE, para manifestar que su centro de diversión nocturna no tiene responsabilidad alguna sobre lo sucedido con Andrés y hasta se solidarizó con la familia del occiso. Pamela sostiene que la noche de la fiesta, sí observaron al muchacho en el interior del bar, pero que éste “se encontraba en completo estado de embriaguez y que sus amigos y su novia lo dejaron solo.

ENTREVISTA CON PAMELA C.

sinceridad del caso Pamela C, una de las representantes del Bar Aqua, rompió su silencio y habló con nuestro rotativo sobre los hechos de dominio público suscitado el último fin de semana.

¿Qué saben de Andrés Tobar, él estuvo ahí? Hablamos con la DINASED, hicimos una tipo reconstrucción de los hechos con todo nuestro personal, que ese día estuvo trabajando. Un bartender muy allegado al muchacho lo vio, yo también lo había visto. Él no se encontraba con ninguna chica ni con ninguna mujer, después que sus amigos lo dejaron solo.

¿Nos dijeron que estaba con una novia o una enamorada? Él, estaba con una novia y unos amigos, no recuerdo con cuantos. Ellos estaban en la parte superior del club... en la parte de arriba donde fue la fiesta. Los chicos y la novia se fueron como a la 01:30 y lo dejaron solo. Un bartender que trabaja con nosotros, le vio y le dijo espérame aquí (el bartender debía entregar y reportar las novedades de la noche) y cuando regresó ya no estaba, se había ido del lugar.

¿Ustedes tenían todo en orden? Nosotros como “Aqua” contamos con los permisos que se necesitan para un evento de tal naturaleza. Aparte, contamos con las medidas de seguridad que son. Tenemos la iluminación en todo lado de la discoteca, incluso en la parte del muelle, en la parte de abajo que ilumina la laguna. Nosotros no somos responsables de lo que le sucedió al chico.

¿En qué estado estaba Andrés? Fue barra libre y un bartender dijo que él llegaba a pedir de dos vasos en dos vasos el trago, él estaba en estado etílico.