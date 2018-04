Tres heridos en triple choque en la Panamericana

Sin marcos

Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2015

Tres vehículos colisionaron en el sector de El Olivo. Producto de este incidente, dos mujeres y un hombre resultaron heridos. Un cargamento, aparentemente de licor de supuesto, contrabando fue descubierto en el lugar mismo del incidente. Sucedió ayer alrededor de las 09:10.

SUCESO. Un camión y un bus estaban impactados a un costado de la Panamericana Norte, detrás del bus otro automotor se encontraba con el costado derecho casi debajo de la parte posterior del carro de pasajeros. En la cabina del automotor de carga, un hombre estaba atrapado entre las latas retorcidas del mismo, mientras dos mujeres eran atendidas en ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI. Los agentes civiles de Tránsito Paúl Andrade y Bairon Morejón, llegaron al lugar para tomar el procedimiento correspondiente.

VERSIONES. Mario Yamberla, conductor de la camioneta marca Chevrolet LUV, color vino, asegura que se encontraba circulando en sentido sur – norte con dirección a la provincia del Carchi, cuando sucedió el impacto. “Me dirigía a la ciudad de Tulcán y veo que el bus se golpea con el camión y frenan bruscamente y fue cuando me choqué con la parte posterior ahí ya me perdí yo también, afortunadamente pude esquivarme porque si no terminaba dándome de frente”, refirió. Por su parte, el aún asustado conductor del bus perteneciente a la cooperativa 28 Septiembre, manifiesta que observó a la presunta conductora del carro de carga, zigzaguear en la vía. “La señorita que estaba manejando el camión venía de un lado a otro e intenté esquivarle, pero me invadió el carril y se abre al mismo lado que yo y nos chocamos de frente. Yo venía despacio atento a que ella no estaba conduciendo bien”, aseguró. Las versiones fueron receptadas por los efectivos municipales de Tránsito.

HERIDOS. Por la fuerza del choque, una de las pasajeras salió expulsada de la unidad de transporte, mientras que la conductora del camión también resultó lesionada, así como su compañero, de quien una de sus piernas quedó atrapada entre los fierros retorcidos. Personal del Grupo de Rescate del CBI, utilizó equipo especializado para liberar al adolorido hombre para posteriormente trasladarlo a una casa de salud.

DECOMISO. En la parte posterior del camión accidentado, se encontraba una gran cantidad de cajas de cartón que, según refirieron en el punto, se trataba de whisky que, al parecer, venía desde Colombia de manera ilegal. Personal del Servicio Ecuatoriano de Aduanas del Ecuador, SENAE, llegó al lugar y procedió con el decomiso del mismo hasta que, quienes consideren tener la justificación legal de dicha mercadería, puedan retirarla. Policía Nacional también llegó al lugar.