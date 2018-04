Enseres se calcinaron dentro de una vivienda

Sin marcos

El fuego generado dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez y Cifuentes y Ricardo Sánchez alarmó a quienes se encontraban en el lugar. Personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, acudió al sitio inmediatamente y mitigaron el flagelo. Ocurrió ayer, alrededor de las 12:24.

HECHO. Santiago Coba, teniente del CBI, acudió al lugar con nueve “Casacaroja”, con quienes combatió las llamas en el lugar. Moradores y vecinos se unieron a esta actividad y colaboraron con los uniformados.

RESPUESTA. Una alerta a la Central de Emergencias sobre la presencia de fuego dentro de una vivienda, movilizó al equipo especializado del CBI al punto referido anteriormente. Según el oficial del CBI, en el interior del domicilio procedieron con el enfriamiento y remoción de escombros, luego de controlar las llamas.

DAÑOS MATERIALES. Como parte del reporte emitido por la entidad en cuanto a los daños materiales que deja este flagelo, consta la incineración de: un equipo de sonido, una televisión, un DVD, una cocina y una refrigeradora, artefactos y enseres que se encontraban en una habitación y parte de la sala donde ocurrió el incidente.

SIN HERIDOS. Tras el percance no se registraron víctimas, pues los arrendatarios de este departamento no se encontraban al momento del percance, además, la oportuna acción de los bomberos, no permitió que el fuego cause más daños. Los dueños del inmueble son quienes se percatan del humo que salía de la pequeña estancia.

CAUSA DESCONOCIDA. El oficial del CBI, a cargo del procedimiento tomado, asegura que las causas que habrían originado el particular aún se desconocen,

RECOMENDACIONES. El oficial del CBI, recomendó a la colectividad en general, que, antes de salir de sus casas se aseguren de desconectar cualquier tipo de aparato electrónico, así como velas, cocina u otros, a fin de evitar este tipo de sucesos. “Es importante que la gente tenga precaución y se percate de no dejar nada encendido y evitar que algo similar ocurra”, finalizó.