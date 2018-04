Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 05:12 1294 hits Campaña antidrogas finalizó

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 21 Marzo 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1294

Más de 600 jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Yahuarcocha se dieron cita ayer en la mañana a fin de concluir la campaña preventiva denominada “Yo vivo mi colegio libre de drogas”, emprendida por la Jefatura Antinarcóticos de Imbabura, JPAI.

PROYECTO. Julio Yépez, rector de la entidad educativa, califica de “positivo” el trabajo desarrollado por JPAI en la institución que dirige. “Iniciamos con esta labor conjuntamente con la Policía Antidrogas en octubre del año pasado, en base a las necesidades de prevención sobre el uso indebido de drogas, pues este es un mal que nos aqueja a todos. Los resultados que hemos obtenido han sido realmente buenos”, mencionó.

OBJETIVO CUMPLIDO. Para Yépez, el objeto de este proyecto se ha cumplido en su totalidad. Asegura que desde el desarrollo del mismo se ha evitado que se susciten riñas y hasta consumo de sustancias. “En todos los colegios se han presentado este tipo de inconvenientes, pero en esta entidad en particular podemos decir que se ha notado que al menos interiormente no existe expendio de alucinógenos y por lo tanto no hay consumo de estos por parte de los alumnos”, finalizó.

LABOR. Por su parte César Escobar, jefe de la JPAI, sostiene que: “Nuestra misión es dar la información adecuada para que los jóvenes no se dejen convencer y conozcan las reales consecuencias de la droga. En esta ocasión desarrollamos una retroalimentación con una Casa Abierta en la que implementamos la técnica de que un joven hable a otro joven para que se entiendan de la mejor manera y lleguen con el mensaje, por lo que previamente capacitamos a estos muchachos”, resaltó.

ACTIVIDADES. Autoridades judiciales y educativas también estuvieron presentes durante el desarrollo de esta actividad, recorriendo cada uno de los stands en los que los jóvenes expusieron los tópicos relacionados a la prevención e información de consecuencias por el uso de sustancias sujetas a fiscalización.