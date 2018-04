Estudiante murió apuñalado en un colegio de Otavalo

Sin marcos

Publicado el Miércoles, 18 Marzo 2015

OTAVALO. Una supuesta venganza, por haber denunciado la venta de drogas en el interior de una unidad educativa del cantón, le costó la vida a un estudiante de 16 años que cursaba el primer año de bachillerato.

Hechos. Aproximadamente a las 09:00 del martes 17 de marzo de 2015, mientras se realizaba el cambio de hora de clases, y los estudiantes de cursos menores salían al recreo, Elvia G., madre del adolescente fallecido, quien trabaja en el bar de la institución educativa recibió la noticia de que su hijo fue acuchillado por un estudiante de la misma institución.

Amenazas. 'Mi hijo estaba amenazado porque dio los nombres de quienes vendían droga al interior de la institución', afirma la adolorida madre y asegura también que 'de este caso tenían conocimiento las autoridades de la institución y no hicieron nada. Ellos ya sabían quiénes eran los que vendías droga pero no sé por qué no hicieron nada', dijo la madre de familia.

Ayuda. El cuerpo del joven herido, fue trasladado por su madre, en un vehículo particular ya que, por versiones de ella misma, 'ningún licenciado me ayudó, mi hijo se desangraba y el tutor de mi hijo le subió al carro en el que le trasladamos al hospital', dijo Elvia G.

Herida. Según datos preliminares, la herida le provocó una perforación en el pulmón que le ocasionó la muerte. El cuerpo del fallecido permaneció en la morgue del Hospital San Luis de Otavalo y en horas de la tarde fue trasladado hasta el centro forense de Esmeraldas para los trámites de ley.

Autoridades. En la institución educativa, el rector y representantes del distrito de educación, estuvieron reunidos pero aseguraron no estar autorizados para rendir declaraciones a la prensa.