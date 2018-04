Choque en calle sin señales

Sin marcos

Dos vehículos impactaron en la intersección de las calles Luis Felipe Lara y Abelardo Morán Muñoz. La falta de señalética en el sitio, al parecer, habría ocasionado el incidente. Una persona resultó herida tras el incidente.

LOS ACONTECIMIENTOS. Según el parte informativo levantado al respecto, el choque se produce entre un auto marca Toyota Highlander, color blanco, que circulaba por la calle Luis Felipe Lara, y al llegar a la intersección con el tramo de la Abelardo Morán Muñoz, impactó contra un carro tipo camioneta, marca Chevrolet, color plateado. Cabe destacar que en ninguna de las esquinas de este cruce se constató la presencia de un disco de PARE, semáforo, u otra señalética de prevención. Tras el accidente, una mujer que viajaba como acompañante del conductor de la camioneta resultó herida.

EL PROCEDIMIENTO.

El agente civil de Tránsito Leonardo Badillo asistió al lugar del suceso vial. El efectivo municipal constató el hecho y tomó el procedimiento correspondiente. Mientras tanto, personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Ibarra arribaron al sitio de manera inmediata para brindar el auxilio correspondiente a la víctima, misma que fue valorada y estabilizada en el lugar mismo del acontecimiento.

HUBO ARREGLO. Según el parte informativo levantado por el uniformado municipal, los conductores de ambos automotores llegaron a un acuerdo extrajudicial, por lo que los carros no fueron ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito, y ninguno de los propietarios fue privado de su libertad. Afortunadamente, la mujer no presentó heridas de gravedad ni lesiones de consideración.

SIN SEÑALIZACIÓN. Carlos Pérez, motorizado, refirió su malestar ante el hecho suscitado, que no es la primera vez que este tipo de incidentes se registran en el sector, pues asegura que la falta de señalización en la zona hace que los conductores no se orienten en cuanto al sentido de las vías. “No hay señalización en ningún sitio, es difícil que uno pueda darse cuenta aquí quién tiene prioridad y a quién le toca esperar, hasta el indicativo de una vía esta dibujado el muro porque no existe la señalética”, finalizó.