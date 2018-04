Se salvaron de morir en impacto

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 10 Marzo 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1579

Dos automotores quedaron de costado y a la vera de la Panamericana Norte. Un impacto frontal entre los automotores habría ocasionado que el acontecimiento suceda.

VERSIÓN. Según el parte informativo levantado por la agente civil de Tránsito Cristina Venegas, se trata de un choque lateral angular con volcamiento. En el mismo documento reza que el conductor del vehículo marca Toyota, color plomo, quien además se encontraba con aliento a licor, aseguró haberse encontrado circulando a velocidad moderada y al llegar a una fila de autos intentó rebasarlos subiendo la velocidad cuando, al parecer, el otro carro “se cruzó para girar a la izqueirda de la carretera”, dijo y se produjo el impacto porque no habría alcanzado a detener la marcha de su carro.

LA OTRA PARTE. Mientras tanto, el conductor del automotor tipo camioneta, marca Chevrolet, color dorado, aseguró a la uniformada municipal que al llegar a la bomba habría usado el direccional para indicar que giraría hacia la izquierda. “Observé que ningún carro venga del otro lado y al llegar al semáforo giré y fue cuando el otro carro rebasaba impactándome, pese a existir línea contínua de precaución en la vía”, manifestó.



SIN HERIDOS. Tras el percance no se registraron personas heridas de gravedad o lesiones de consideración. No obstante, los daños materiales registrados sí son de consideración.

NO ARREGLARON. En el documento de la agente civil de Tránsito, se manifiesta que los involucrados no llegaron a ningún tipo de acuerdo extrajudicial, por lo que ambos carros fueron trasladados en grúa hasta el patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito. El proceso legal continúa y mientras no sea resuelto, los carros permanecerán en el interior de dicha estancia municipal.

PREOCUPACIÓN. Moradores del sector, que prefirieron reservar su identidad, sostienen que en el sitio es frecuente este tipo de incidentes, al parecer, la gran velocidad que imprimen los conductores es un riesgo.