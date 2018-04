Cilindros tendrían fallas que provocarían fugas

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 10 Marzo 2015 00:17 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1018

IBARRA. Alrededor de 17 fugas de gas se han registrado en la urbe. Esto genera preocupación, pues algunos usuarios refieren que podría tratarse de inconvenientes con los cilindros de gas que al parecer estarían presentando problemas.

QUEJA. Carmen Tinoco, ama de casa, sostiene que desde que compró el último cilindro de gas notó que la válvula no ajustaba y, el característico olor a gas, invadió su cocina. “Apenas le puse la válvula empezó un sonido cómo si se escapara el contenido del tanque, puse un trapo mojado para disipar un poco el olor. Parece que ahora no ajusta bien la válvula”, mencionó. Este malestar fue corroborado por Daniel Gómez, quien por su parte dice que tuvo que colocar un objeto pesado para evitar que “el gas se siga yendo”, dijo. “Un pedazo de adoquín puse porque parece que no estaba bien ajustado”, finalizó. Como ellos varias personas refirieron la misma situación.

SIN RESPUESTA. Un equipo de Diario EL NORTE intentó hacer contacto con algún funcionario de la envasadora de gas de uso doméstico, a fin de conocer si las bombonas de gas podrían estar registrando inconvenientes de fábrica, pero un guardia en el ingreso manifestó que el acceso a la prensa era restringido y nadie podía dar declaraciones.

PRECAUCIÓN. Por su parte, Marco Antonio Hadathy, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, sostiene que la ciudadanía debe realizar mantenimientos y chequeos continuos a las instalaciones de gas en sus viviendas. “A veces la gente no revisa las mangueras que también se desgastan por el uso, o las vávulas de las cocinas como tal”, mencionó. La autoridad refiere que si pese a todas las recomendaciones el problema se registra, probablemente habría fallas en el cilindro, más no aseguró que sea la causa real.