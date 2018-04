Se fue contra una vivienda en Bellavista

Sin marcos

Herido, ensangrentado y adolorido terminó el conductor de una volqueta de servicio particular que, la madrugada de ayer, se estrelló contra una vivienda ubicada en el sector de Bellavista de San Antonio. Por fortuna, los residentes de la propiedad, que a esa hora pernoctaban en su vivienda, resultaron ilesos.

HECHO. Santiago Andrade, testigo, asegura que alrededor de las 02:00 de ayer, circulaba en sentido sur – norte detrás de una volqueta color blanco, cuando de pronto observó que esta perdió pista. “Yo venía atrás y luego vi que se bajó por la pendiente y no supe que le pasó, sino hasta cuando me detuve a observar y noté que se fue contra la casa y las personas que estaban ahí quedaron atrapadas entre los escombros. El chofer estaba mal, así que llamé a la Central de Emergencias”, manifestó. Una pareja de esposos y su hijo de 11 años de edad se encontraban dormidos al momento del impacto, en la misma estancia contra la que la volqueta se impactó.

RESCATE. Personal de salud y de la Agencia Civil de Tránsito, ACT, arribó al sitio en cuestión de minutos. Al llegar al lugar, observaron que un hombre yacía en el interior de la retorcida cabina de la volqueta. Marcelo Pozo, jefe de la ACT, junto a dos de sus efectivos colaboraron con personal de atención ambulatoria y moradores del sector, para sacar al ciudadano que se quejaba de intensos dolores y pedía que salven su vida. El infortunado ciudadano fue trasladado de manera inmediata hasta el hospital San Vicente de Paúl, donde su pronóstico era reservado.

SUSTO. Norma Cabascango, residente de la vivienda, con lágrimas en los ojos y aún asustada cuenta la terrible experiencia. “Nosotros dormíamos y solo pude sentir el estruendo, y como la pared se vino abajo y vi la volqueta dentro de la casa. Vivo arrendando aquí hace cuatro años y es la primera vez que esto nos pasa. Estamos vivos de milagro”, dijo.

DAÑOS. Según el parte informativo levantado por el ACT Andrés Villarruel, el herido, quien fue identificado como Nelson Gómez Burgos, no se encuentra bajo resguardo en la casa de salud, ya que no ha sido privado de su liberta. No obstante, los daños generados en la propiedad privada son cuantiosos. Una señalética de Tránsito también resultó afectada en el suceso.

RETENCIÓN. Ayer cerca de las 11:00 el automotor fue sacado de la propiedad, pese a que, los moradores aducían que no pemitirían sacarlo hasta que los daños ocasionados no sean cancelados por el causante.