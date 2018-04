Niño terminó electrocutado

Sin marcos

Una llamada desde la Central de Emergencias alertó a los agentes civiles de Tránsito, ACT, sobre un presunto atropello en el sector de San Francisco de Azaya, pero al llegar al lugar se encontraron con otra novedad. Se trataba de un menor de edad que había sufrido severas quemaduras en su cuerpo producto de un elecrocutamiento en la parte alta de una propiedad. Sucedió ayer en la mañana.

EL AVISO. De forma inmediata los ACT, John Mayanquer y Andrés Villareal arribaron al sitio al mando del Jefe de Control Operativo de la entidad municipal, Marcelo Pozo. Al llegar, fueron informados del suceso y aunque no se trataba de un procedimiento de competencia directa, los uniformados brindaron ayuda al menor y comunicaron el particular al ECU 9-1-1 y una ambulancia asistió al infortunado menor.

SUCESO. Al parecer el niño, que se encontraba en una especie de terraza de difícil acceso, en una propiedad de cuatro pisos de altura, ubicada en la intersección de las calles Las Galarzas e Ibarra, pertenecientes al barrio San Francisco de Azaya habría intentado manipular un cúmulo de cables colgantes, pero la atracción hizo que el menor termine electrocutándose. Extraoficialmente se conoció que parte de su estómago, y extremidades superiores e inferiores sufrieron quemaduras de consideración.

AUXILIO. Personal de emergencias del Ministerio de Salud Pública, MSP, estabilizó al niño. Entre los ACT y los miembros del MSP, sacaron al infante para después trasladarlo al hospital San Vicente de Paúl, HSVP de Ibarra.

SUSTO. Familiares del pequeño no podían creer lo sucedido, en medio del dolor y la desesperación acompañaron al niño hasta la casa de salud pública a bordo de la ambulancia. La llamada del presunto atropello fue reportada desde el sector mismo del incidente, sin embargo no se trataba de un hecho vial, no obstante los ACT colaboraron en el suceso registrado con su contingente humano.