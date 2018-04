Casi mueren aplastados por un bus (video)

Sin marcos

IBARRA. Dos personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que se movilizaban impactara contra un bus de transporte intercantonal. Ocurrió ayer alrededor de las 14:40 en la intersección de las calles Manuela Sáenz y Ricardo Sánchez. El conductor del bus no huyó del lugar de los hechos y fue privado de su libertad.

PERCANCE. Personal de la Agencia Civil de Tránsito, ACT, que se encontraba realizando patrullajes de control por el sector, no necesitó el llamado de la Central de Emergencias, pues prácticamente el incidente ocurrió mientras circulaban por el sitio. De inmediato la ACT, Mariana Vargas tomó el procedimiento correspondiente solicitando la ayuda necesaria para salvar la vida de dos personas que se encontraban a bordo del carro y que yacían ensangrentadas en el interior del mismo.

IMPACTO. Luis Q. conductor de la unidad de bus de la Cooperativa Otavalo, manifestó que circulaba por la calle Ricardo Sánchez, con dirección a la Terminal Terrestre y no pudo evitar impactarse contra el vehículo marca Fiat, de placa PIT 0987, color negro, que transitaba por la calle Manuela Sáenz y que, según el chofer, no habría respetado la señalética de PARE que existe en el lugar. “Ese carro venía a velocidad por eso no me dio chance para poder esquivarme más, tenía que haberse percatado del PARE, pero se me salió de repente y no pude hacer más”, indicó Luis.

RESCATE. El costado derecho del carro pequeño, fue embestido por la parte frontal del autobús. Diana Sornoza, de 29 años de edad fue la primera en recibir el impacto y luego afectó a su hermano Daniel de 35, quien conducía el carro. Ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. La parte delantera del bus estaba prácticamente encima de ellos. Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos, CBI, arribó rápidamente al lugar y extrajo a los heridos del interior del destrozado carro. Equipo de extracción hidráulico fue utilizado para esta labor, según Pablo Vásquez, subteniente del CBI.

ESTADO. Diana fue ingresada a una clínica privada donde se conoció que tenía varias costillas rotas, mientras que su hermano permanecía, hasta el cierre de esta edición, en el hospital San Vicente de Paúl donde se le diagnosticó un trauma craneoencefálico grave.