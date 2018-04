Casa abandonada casi se consume por el fuego

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 20 Febrero 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1006

IBARRA. Una vivienda aparentemente abandonada casi se consume en llamas. Ocurrió en el ingreso al barrio Moras en San Antonio de Ibarra. La causa que inició el flagelo aún es incierta, pues se presume que un indigente habría intentado quemar neumáticos en el interior de la deteriorada propiedad.

ACONTECIMIENTOS. Una cortina de humo envolvía la habitación delantera de la casa. Entre los escombros, personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, se encontraba dentro del inmueble sofocando las paredes y parte del techo que aún estaban calientes. Y es que la alerta del fuego ingresó a la Central de Emergencias alrededor de las 20:47. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria San Antonio arribó al sitio de manera inmediata al igual que los “Casacaroja”, quienes en menos de cinco minutos llegaron al lugar del incidente.

SOFOCARON EL FUEGO. Santiago Coba, teniente del CBI, aseguró que tres compañías llegaron al lugar del incidente. “Cuando arribamos las llamas eran visibles al punto de que el humo se veía desde la Panamericana. El fuego se confinó en un solo cuarto por lo que logramos controlar el siniestro de manera casi inmediata”, señaló.

INCENDIO PROVOCADO. Moradores del sitio que prefirieron reservar su identidad, aseguraron que, al parecer, una persona indigente reside en la casa que lleva ya varios años abandonada, quien habría sido la persona que inició el fuego tratando de quemar unos neumáticos desgastados que estaban en el lugar. Otra de las hipótesis manejadas por los uniformados del CBI, es que las obsoletas instalaciones eléctricas de la propiedad podrían haber generado las llamas en el interior del inmueble de adobe. En el interior de la casa el techo y maderos ayudaron a que la flama se propague.

SIN VÍCTIMAS. Tras el hecho, afortunadamente no se registraron personas afectadas. Los habitantes del sitio no fueron perjudicados ya que la actuación de los Bomberos fue inmediata. No obstante, los daños materiales son considerables pese a lo deteriorado de la propiedad. Un área de al menos 12 metros cuadrados se consumió por completo. Dentro de la casa se podía observar el peligro ya que el techo quemado era inestable.

CONTINGENTE. Coba manifestó que para el desarrollo de sus actividades de auxilio se utilizaron tres autobombas, tres tanqueros y dos ambulancias. Adicional a ello un contingente de alrededor de 20 efectivos bomberiles trabajaron para evitar que el fuego se propague en el sitio. Decenas de personas se aglomeraron en los alrededores del lugar para observar el procedimiento tomado por los “casacaroja”.