“Por poco me mata a palos”

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 18 Febrero 2015 00:00 Escrito por Danilo Moreno Visto: 1309

Posibles problemas de posesión de terrenos provocaron insultos, amenazas y terminaron con golpes fuertes en la cabeza en una de las involucradas. Ayer se realizó la audiencia en la Corte Provincial de Justicia. Una de las partes acusa a su supuesta agresora y la otra parte se defiende, negando absolutamente todo de lo que se le acusa.

recibió fuertes golpes. “Eran las siete de la noche, y me fui donde una vecina, luego ya de regreso a mi casa a eso de las 8 y media de la noche, ella ( Maura C.) había estado en la entrada, me insultó hasta donde más pudo y me amenazó con golpearme”, dijo María Elena C. quien resultó con graves golpes en su rostro y cabeza.

“Solo me acuerdo que agarró un palo y me golpeó, yo caí al piso y ya no me acuerdo nada”, dice la anciana de 63 años de edad, quien presentaba golpes en la cabeza y una sutura en la cara. Pero ella no sería la única golpeada, una pareja de esposos que según dijeron trataron de defenderla también recibieron su parte y con el mismo madero con la que fue agredida María Elena C. así lo confirmaron Marcelo Armas y Angélica Rosero, quienes acudieron a la audiencia efectuada ayer en la Corte Provincial de Justicia.

la otra parte. Napoleón Morales, abogado defensor de Maura Ch. presuntamente responsable de la agresión a la anciana, dijo que su defendida jamás agredió a María Elena C., es más, el abogado reiteró que fueron ellos (la anciana y otras personas), quienes habrían ido a la casa de su defendida (Maura Ch.) a querer golpearla y que inclusive al tratar de agredir a su defendida le golpearon a la anciana, enfatizó.

“Mi defendida tiene el legítimo derecho de permanecer en su casa, porque ella tiene la denominación de prominente compradora, ella tiene entregado 12 500 dólares y por lo tanto está legalmente viviendo en donde se encuentra”, expresó el profesional del derecho.

la otra involucrada . Estas declaraciones las hizo en el sentido de que los familiares de María Elena C. y sus vecinos aducen que Maura (presunta agresora), es problemática y que su vivienda no es propia sino arrendada. “La anciana no es la única a mí también me amenazó con golpearme y me insultó con palabras bien fuertes”, dijo otra persona que vive en el sector del Barrio San Agustín de San Antonio de Ibarra, sitio donde sucedió el percance. Hasta el cierre de esta edición (16:00) se desconocía que es lo que se determinó en la audiencia. La mujer que resultó golpeada solicitaba se haga justicia.