SUCESOS Graciela Morejón Herido por volqueta fantasma

/ 0 Ratio:/ 0

Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 12 Febrero 2015 Escrito por Graciela Morejón

Un hombre fue encontrado en medio de un charco de sangre a un lado de la calzada en la calle Hernán González de Saa. Según el afectado una volqueta que no pudo identificar lo embistió.

SUCESO. Junto a la vereda convulsionando y malherido fue encontrado el ciudadano que responde al nombre de Galo Miguel Valenzuela. Decenas de personas se aglomeraron alrededor del infortunado hombre quien en medio del dolor y la desesperación refería que fue víctima de un atropello.

AVISO. Paúl Andrade, agente civil de Tránsito, fue alertado del particular, por lo que arribó al sitio de manera inmediata y constató el incidente. Una unidad de emergencia también llegó al lugar para brindar los primeros auxilios al ciudadano quien no dejaba de quejarse de dolor en su cuerpo, producto del incidente.

NO SUPO QUIEN LO ATROPELLÓ. El hombre aseguró al efectivo municipal que una volqueta marca HINO, habría sido la causante del hecho. No obstante, el pesado carro se dio a la fuga, pues en el sitio ni sus alrededores se encontró al vehículo de carga.

ESTABA DESESPERADO. Galo fue estabilizado por los paramédicos que llegaron al lugar ya que según reza en el parte informativo levantado por el efectivo de Tránsito, el sujeto se encontraba en estado de shock por lo acontecido.

HERIDA DE CONSIDERACIÓN. Posteriormente y por la gravedad de la herida que presentaba en su cabeza, el ciudadano fue trasladado e ingresado hasta el área de emergencias del hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. En el mismo informe presentado por el agente civil de Tránsito, describe que según los especialistas de la entidad hospitalaria Galo presentaba un trauma cráneoencefálico por lo que permaneció interno en dicha casa de salud. El incidente se investiga.