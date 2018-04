Frustraron millonario asalto

Sin marcos

IBARRA. Sobre el piso en medio de la calzada de la calle Maldonado, estaban esposados y asustados tres de los cinco sujetos que fueron capturados por agentes del grupo de inteligencia de la Policía Judicial PJ, y personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM. Mientras que en la calle Rocafuerte, dos sujetos más también fueron atrapados. Los implicados son acusados de intentar asaltar una joyería.

LOS HECHOS. Intenso movimiento se observó ayer en la intersección de las calles Rocafuerte y Flores cuando varios patrulleros arribaron al lugar. Se trataba de una joyería ubicada en el sitio y cuyo propietario habría sido víctima de varios sujetos entre ellos una mujer que al parecer intentaron robar su local. Uno de los implicados vestido de terno ingresó al lugar para preguntar por una joya e inmediatamente dos personas más entraron al sitio y maniataron a la víctima, para posteriormente proceder a llevarse todo lo que encontraron en fundas.

ATRAPADOS. Los efectivos del GOM arribaron al sitio de manera inmediata conjuntamente con personal de la PJ ya que en ese momento ambas unidades se encontraban realizando patrullajes de control. No obstante, tras información reservada los efectivos ya habían emprendido minuciosas operaciones de inteligencia a fin de llegar a capturar a esta banda que últimamente se han dedicado al asalto y robo en la ciudad. En el sitio antes indicado se logró la detención de dos ciudadanos.

MÁS IMPLICADOS. Mientras tanto, en el cruce de las calles Maldonado y Flores, dos hombres y una mujer yacían esposados. Los sospechosos al parecer se movilizaban a bordo de un vehículo Chevrolet Optra, color vino, en el que supuestamente intentaban escapar de la Policía, pero no lo consiguieron. Los presuntos infractores son: Jesús E., Luis Q. y Jenny M., todos ellos de nacionalidad colombiana y los ecuatorianos Juan Ch., y Emerson A.

PERJUICIO. Helen Jaramillo, familiar del perjudicado, aseguró que esta no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia. “Hace cinco años también nos asaltaron de la misma manera, y ahora nuevamente nos intentaron perjudicar, gracias a Dios parece que no lograron llevarse nada porque todo está en las fundas en las que estaban guardándose las joyas para llevárselas, de todas maneras haremos un inventario para verificar qué es lo que nos hace falta”, indicó la mujer, quien además sostuvo que su allegado fue maltratado por los sospechosos. “Mi cuñado quedó en estado de shock luego de esto, queremos que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir. Quienes nos dedicamos a esta actividad comercial nos sentimos perseguidos por la delincuencia”, dijo.

DILIGENCIA. Hoy los sospechosos serán llevados ante la autoridad judicial competente.