Imprudencia causó accidente

Sobre la vereda de la avenida Teodoro Gómez de la Torre terminó una unidad de taxi tras haber sido impactada por otro vehículo de servicio amarillo. El hecho se registró la mañana de ayer. Tras el incidente no se registraron personas heridas, pero sí daños de consideración.

IMPACTO. El agente civil de Tránsito Javier Salazar arribó al sitio en menos de cinco minutos de ocurrido el incidente vial. El uniformado receptó las versiones de ambos conductores quienes se acusaron mutuamente de no haber respetado la luz roja del semáforo. Ocurrió alrededor de las 09:30 de ayer en circunstancias en las que el automotor tipo taxi IBA 9374, que circulaba por la calle Rocafuerte se encontraba con la luz del semáforo en verde por lo que avanzó, mas al parecer quien conducía el auto, también de servicio público que transitaba por la avenida Teodoro Gómez de la Torre no se habría percatado de la luz y se habría cruzado en rojo. Sin embargo el conductor de la unidad de placa IAK 0509 manifestó lo contrario. Finalmente los implicados llegaron a un acuerdo extrajudicial y los automotores no fueron retenidos por el ACT.