Droga empastada en maleta

Luis F. recibió 30 días de prisión preventiva tras ser determinado como sospechoso del delito de tráfico y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El ciudadano de origen guayaquileño fue aprehendido por agentes de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, luego de que la maleta en la que portaba más de siete kilos de cocaína, fuese encontrada por miembros del Centro Regional de Adiestramiento Canino, CRAC, a bordo del bus en el que viajaba.





HALLAZGO. Operativos de rutina realizados en el control de Mascarilla, permitieron a los efectivos del CRAC, detener la marcha de un bus perteneciente a la cooperativa San Cristóbal, con disco número 7, y procedieron a realizar un minucioso registro en el mismo, hallando en una de las bodegas de la unidad una maleta color negro que alertó a los canes amaestrados. Según el parte policial, al revisar la maleta un olor a estupefaciente fue percibido lo que delató el ilícito contenido. Un agente ejecutó una perforación y se visualizó el alcaloide en uno de los extremos



PENSÓ LIBRARSE. Al consultar a los pasajeros sobre la propiedad de dicha maleta, el implicado al igual que el resto de viajeros, aseguró no conocer del particular. No obstante, personal de la JPAI, detuvo al vehículo cuando llegó a Ibarra y nuevamente realizaron el correspondiente registro hallando en otra maleta del procesado, el ticket con la serie numérica que correspondía a la maleta que tenía la droga.



CAPTURADO. El hecho se puso en conocimiento del representante del Ministerio Público de turno quien autorizó la detención del ciudadano. Ayer fue puesto a órdenes de las autoridades competentes quienes iniciaron la etapa de instrucción fiscal en su contra y lo privaron de su libertad.



DESTINO. Ángel Vásquez, capitán de Policía, asegura que al parecer el destino del alcaloide era el mercado extranjero. “Por la forma en la que el estupefaciente estaba camuflado tenemos la hipótesis de que iba a ser enviado fuera del país”, indicó el oficial. Y es que al parecer el costo por cada kilo de la droga encontrada podría superar los 40 mil dólares en el mercado internacional.



PREVENCIÓN. Para Vásquez, el control que se ejecuta en los ejes viales es fundamental para impedir el paso del alcaloide.



SANCIÓN. Luis fue procesado en base al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. El peso de lo incautado es considerado de alta escala. En etapa de juicio, su condena podría ser entre 8 y 16 años.

Sobre la vereda de la avenida Teodoro Gómez de la Torre terminó una unidad de taxi tras haber sido impactada por otro vehículo de servicio amarillo. El hecho se registró la mañana de ayer. Tras el incidente no se registraron personas heridas, pero sí daños de consideración.



IMPACTO. El agente civil de Tránsito Javier Salazar arribó al sitio en menos de cinco minutos de ocurrido el incidente vial. El uniformado receptó las versiones de ambos conductores quienes se acusaron mutuamente de no haber respetado la luz roja del semáforo. Ocurrió alrededor de las 09:30 de ayer en circunstancias en las que el automotor tipo taxi IBA 9374, que circulaba por la calle Rocafuerte se encontraba con la luz del semáforo en verde por lo que avanzó, mas al parecer quien conducía el auto, también de servicio público que transitaba por la avenida Teodoro Gómez de la Torre no se habría percatado de la luz y se habría cruzado en rojo. Sin embargo el conductor de la unidad de placa IAK 0509 manifestó lo contrario. Finalmente los implicados llegaron a un acuerdo extrajudicial y los automotores no fueron retenidos por el ACT.