Vehículo se fue contra un poste

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 06 Febrero 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1169

Contra un poste de alumbrado público terminó un vehículo en el sector de Las Malvinas. El conductor causante de este percance abandonó el carro en el lugar de los hechos.

AVISO. Una llamada de alerta permitió que agentes civiles de Tránsito lleguen al lugar donde ocurrió el suceso y constaten la presencia del impactado automotor. Una vez en el lugar, los uniformados municipales tomaron el procedimiento correspondiente, realizando las labores del caso en las que se determinó, según el parte informativo, que al parecer, quien conducía este automotor de marca Nissan, color vino tinto, de placa CAD 0715, habría tomado el tramo antes indicado en sentido este - oeste y una aparente pérdida de pista ocasionó que el evento suceda.

CHOFER SE DIO A LA FUGA. Tras el incidente, quien estaba al volante huyó del lugar, dejando abandonado el automotor, por lo que con la ayuda de una grúa el malogrado carro, el mismo que presentaba considerables daños en la parte frontal, parabrisas y más, fue trasladado e ingresado al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito, ACT.

PROCEDIMIENTO. Quien haya ocasionado el daño al bien público deberá reponerlo para poder tramitar el retiro del carro que fue ingresado en calidad de retenido por los uniformados de Tránsito.

MALESTAR. Quienes recorren el sector aseguran que por esa calle suelen suscitarse este tipo de incidentes. “Parece que por lo que por aquí es medio desolado la gente viene a tomar o no se por este sitio y ocurren estas cosas y eso no esta bien”, manifestaron. No obstante, personal de la ACT realiza patrullajes por diferentes sectores de la urbe a fin de brindar seguridad a la colectividad y llegar de manera inmediata a los llamados.