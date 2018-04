Accidente deja dos heridos en Ibarra

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 03 Febrero 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1178

Ayer antes de las 10:00, en la avenida Fray Vacas Galindo y Luis Felipe Borja, ocurrió un accidente de motocicleta, que dejó como resultado dos personas heridas que fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

TESTIMONIO. Jorge Tapia, quien presenció el accidente comentó que el semáforo que existe en dicha intersección no está habilitado por lo que se torna difícil cruzar. Al parecer los conductores involucrados en el percance no se percataron de su respectivo avance y se produjo el accidente, dijo. Los vehículos involucrados en este percance vial son: una motocicleta modelo TRX color blanco de placa IC524D y el automóvil marca Chevrolet color azul de placa PCX-724.

El testigo además dijo que no es la primera vez que ocurren accidentes. Solicitó a quien corresponda habilitar el semáforo que lleva apagado un buen tiempo.

HERIDOS. El agente civil de tránsito Santiago Reyes, manifestó que producto de este percance el conductor de la motocicleta y otra persona que lo acompañaba resultaron heridos. Mencionó que el chofer, quien presentaba una fractura fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl, mientras tanto que el acompañante fue conducido al hospital del Seguro Social de Ibarra. Dijo que las autoridades respectivas serán las encargadas de emitir las responsabilidades.

Los vehículos fueron retenidos e ingresados a los patios de la agencia de tránsito.

ENTIDADES DE SOCORRO. Desde el ECU-911 se coordinaron las acciones pertinentes y despacharon unidades de auxilio del Ministerio de Salud hacia el lugar del accidente.

CONSEJOS. La conducción de motocicletas requiere mucha atención. A continuación varios consejos para conducir bien una motocicleta. Conducir siempre con precaución, a la defensiva, porque la motocicleta es un vehículo sin una carrocería que ofrezca protección al conductor.

Debe recordar que el límite de velocidad urbano es 60 km/hora.

Se debe conducir en línea recta, sin zigzagueos que inviten a una colisión con un vehículo cercano.

Siempre debe reducir la velocidad al ingresar a un cruce.

Al acercarse a un cruce de calles, hay que estar alerta en caso que algún vehículo vaya a doblar repentinamen