Impacto deja una persona herida

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 30 Enero 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 786

Un hombre resultó herido luego de que la motocicleta en la que viajaba impacte contra un automotor. Ocurrió en la intersección de las calles Gabriela Mistral y Darío Egas Grijalva. El conductor del vehículo fue privado de su libertad tras el incidente.

LOS HECHOS. Según el parte informativo levantado por el agente civil de Tránsito Wagner Sánchez, quien arribó al sitio de los hechos de manera inmediata, el acontecimiento vial sucede, en circunstancias en las que Edwin Andrade, conductor de la moto, marca Sukida, color blanco, de placa IB656M, circulaba por la calle Gabriela Mistral, cuando al llegar al cruce con el tramo de la Darío Egas Grijalva, un vehículo salió de improvisto y lo golpeó. “Yo pité, pero parecer el señor chofer no me vio y yo solo sentí el golpe y me caí”, sostuvo Andrade.

LA OTRA VERSIÓN. Por su parte Washington M., conductor del auto marca Chevrolet Corsa, color plomo, de placa POR 0345, que circulaba por la Darío Egas, aseguró al efectivo municipal que intentó cruzar el tramo observando que ningún otro automotor circule por la intersección. “Me salí un poco para ver que otro carro no venga y pasó la moto a toda velocidad y se rozó contra mi carro”, manifiesta el documento.

PROCEDIMIENTO. Edwin Andrade, fue trasladado a una casa de salud privada bajo pronósitco reservado. Mientras que el chofer del carro fue privado de su libertad. Tanto la moto, como el vehículo, fueron ingresados al patio de retención de la Agencia Civil de Tránsito, ACT. El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes.