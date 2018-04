Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 05:00 1117 hits Enviaba droga en encomiendas

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 27 Enero 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1117

Multithumb found errors on this page:



There was a problem loading image 'imagenes/2015/sucesos/01/24/26/27/pag-31-foto-1.jpg'

There was a problem loading image 'imagenes/2015/sucesos/01/24/26/27/pag-31-foto-1.jpg'



Enrique M. fue privado de su libertad tras ser acusado del presunto delito de tráfico y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y es que el sujeto fue aprehendido tras haber sido determinado como propietario de dos encomiendas de droga por las que cuatro personas también fueron apresadas.

CASO “ATRAPA SUEÑOS”. La primera acusación se ejecutó luego de la detención de un hombre de 19 años y una mujer de 18, ocurrida el 17 de enero de 2014. Ambos llegaron a una entidad de envíos de encomiendas ubicado en la calle Quito en Otavalo, de donde pretendían enviar decenas de artesanías denominadas como; atrapa sueños. La aparente actitud nerviosa de los jóvenes alertó a los efectivos de la Jefatura Provincial de Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, quienes al realizar un registro de la mercadería se percataron que la estructura de la misma estaba repleta de cocaína. Casi 55 kilos de la sustancia fueron camufladas en estos objetos. Los implicados fueron detenidos así como la mujer que llegó a retirar la factura y guía de remisión de la encomienda que tenía como destino Madrid - España.

LO SEÑALARON. Según informe policial, se conoció que las versiones recibidas por los procesados mencionaban a Enrique M., cómo la persona que les solicitó realizar la encomienda.

caso “cafetero”. Alex R. fue detenido por agentes de la JPAI, cuando intentaba enviar hacia Sidney - Australia, siete paquetes de café que contenían 3 560 gramos de cocaína. Los paquetes fueron incautados y el sospechoso privado de su libertad. En la versión receptada para este proceso, Enrique M. fue nuevamente mencionado como la persona que encargaba del envío de la droga. Ocurrió el 22 de mayo del año pasado.

INVESTIGACIÓN. Basados en ambos señalamientos, las autoridades emitieron las correspondientes boletas de encarcelación en contra del ciudadano que finalmente fue atrapado.

DETENIDO. El sospechoso fue capturado por agentes de la JPAI tras un allanamiento ejecutado en su domicilio ubicado en la comunidad de Agato, perteneciente al cantón Otavalo. Actualmente se encuentra privado de su libertad tras las acusaciones receptadas.