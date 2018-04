Agentes civiles de Tránsito sin sanciones administrativas

Sin marcos

Citaciones, boletas, detenciones, partes, entre otros documentos emitidos por los agentes civiles de Tránsito no han sido refutados judicialmente. Esto se debe a la eficacia con la que los efectivos municipales desarrollan su labor, así lo dio a conocer Danilo Espinoza De Los Monteros, director del Consejo de la Judicatura de Imbabura, quien asegura que hasta el momento no se han emitido sanciones administrativas en contra de ningún miembro de esta entidad municipal.

buen procedimiento. Para la primera autoridad judicial, el trabajo de los efectivos ha resultado satisfactorio. “Conozco que hasta el momento a los efectivos civiles de Tránsito no se les ha emitido ningún tipo de sanciones administrativas, pues el trabajo por ellos desarrollado ha sido cumplido con el trabajo a ellos encomendado haciendo cumplir y respetar la ley”, indicó Espinoza De Los Monteros.



EFICAZ LABOR. A partir de agosto del 2014, los agentes civiles de Tránsito tomaron la posta en cuanto a esta competencia. Desde entonces, decenas de procedimientos se han llevado a cabo, audiencias, rendición de versiones, citaciones y más se emiten y ejecutan a diario sin que hayan registrado inconvenientes.

SANCIONES. En caso de que un agente civil de Tránsito tome un procedimiento erróneo o registre inconvenientes en la documentación que levanta podría ser sometido a un proceso administrativo que culminaría hasta con la destitución de su cargo.

REACCIÓN. Manuel Reyes, conductor, indicó. “En una ocasión me rozaron el carro, y los muchachos llegaron rápidamente y no tuve inconvenientes con el trámite que realizaron porque gracias a eso la aseguradora me reconoció los daños”, dijo.