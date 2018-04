Chocó por evadir a un peatón

Sin marcos

El hecho se registró en la intersección de las calles Salinas y Oviedo, un auto terminó impactando contra una vivienda al parecer por evitar atropellar a una persona que cruzó el semáforo cuando este estaba en verde.

EL PERCANCE. Una llamada desde la Central de Emergencia alertó al agente civil de Tránsito Bairon Morejón sobre el incidente. El uniformado llegó al sitio en cuestión de minutos ya que se encontraba de patrullaje por el sector. Al arribar al lugar constató que un auto marca Toyota, color rojo, de placa ICR 0669 se encontraba destruido en la parte frontal en el costado derecho y una vivienda había sido afectada.

EVADIÓ AL PEATÓN. El conductor del auto rojo habría manifestado al efectivo municipal que se había encontrado circulando por dicha intersección cuando un sujeto se cruzó por el lugar en el momento mismo en que el semáforo que existe en el sitio estaba en luz verde permitiendo el paso del automotor, no obstante el ciudadano quien no fue identificado, decidió cruzar la calle.



ARREGLARON EL DAÑO. Tras el incidente se solicitó la documentación correspondiente del conductor y su automóvil, mientras que la propietaria del inmueble solicitaba una solución y reposición del daño ocasionado. Posteriormente un arreglo extrajudicial se realizó entre las partes, permitiendo que el chofer no sea privado de su libertad ni su vehículo retenido. El carro fue trasladado por una grúa hasta un centro de reparaciones particular. Los daños en el auto son considerables. Tras el incidente no se registraron personas heridas.

MALESTAR. Otros conductores que llegaron al lugar sostuvieron que en ocasiones los peatones son los que al parecer no respetan las señales de tránsito establecidas generando este tipo de incidentes.