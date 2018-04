No lo trasladaron a un hospital después de chocar y murió

Sin marcos

Publicado el Jueves, 22 Enero 2015

Una supuesta negligencia habría ocasionado la muerte de un joven policía. El muchacho perdió la vida en su domicilio luego de haber sido atendido de manera ambulatoria en una unidad de emergencia tras haber sufrido un accidente de tránsito. El agente no fue trasladado a una casa de salud, lo que al parecer comprometió su salud y falleció.

LOS HECHOS. Eran cerca de las 22:00 del martes y el agente civil de Tránsito Javier Salazar fue alertado sobre un accidente ocurrido en la intersección de las avenidas Carchi y Cristóbal de Troya, por lo que arribó al sitio y constató el hecho. Se trataba de un vehículo marca Chevrolet, color blanco, de placa TDE 0111, que se encontraba impactado contra el muro de contención del puente de Los Molinos. Jorge Luis Cupuerán Rojas, copiloto, resultó herido, por lo que se solicitó el auxilio de una unidad de emergencia.

ATENCIÓN. Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública llegó al lugar, pero según refiere el parte informativo levantado por el ACT a cargo, la valoración que realizó el profesional de la salud al herido fue ambulatoria, es decir, en el sitio mismo del incidente donde manifestó que no trasladaría a Jorge Luis pues al encontrarse en estado etílico no sería recibido en ninguna casa de salud. Textualmente el documento refiere que el paramédico dijo, “él, lo que está es borracho y así no reciben en el hospital”, por lo que posteriormente fue entregado a un familiar y llevado en un taxi hasta su domicilio.

DOLOR. Luis Cupuerán, tío del occiso, asegura que el paramédico le informó que el joven “no tenía nada”, y que podía ser llevado a su casa. La tragedia llegó a esta familia cerca de las 04:00 de ayer cuando la madre del joven notó que ya no tenía pulso. Personal de emergencia nuevamente fue solicitado, pero solo constataron el deceso. “Tenían que haberle llevado al hospital y en vez de eso le mandaron a la casa sin saber ni qué tenía”, dijo el familiar. Los dolientes afirmaron que tomarán acciones en contra del paramédico que se negó a trasladar al agente de Policía.