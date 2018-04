Accidentes viales no cesan

Sin marcos

Una persona fallecida y otra herida es el saldo de dos accidentes ocurridos en Cayambe el pasado sábado.

ACCIDENTE AYORA. Una llamada alertó de un accidente de tránsito en la parroquia de Ayora.

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe despachó sus unidades hacia el lugar del accidente donde en el interior de un vehículo tipo automóvil encontraron a una persona en el asiento posterior, informaron los bomberos. Además dieron a conocer que el paciente de sexo masculino, quien no presentaba traumatismos o heridas, fue trasladado hacia una casa asistencial de la ciudad. Una vez en el hospital el médico de turno evaluó al paciente y determinó que no tenía signos vitales y que pese a los intentos por salvarle la vida, falleció.

El vehículo presentaba un golpe en la parte frontal derecha. Miembros de la Policía Nacional realizan las investigaciones respectivas para determinar las causas del accidente y las circunstancias en las que esta persona de 26 años de edad murió.



TANQUERO. El conductor de un tanquero que cayó al río Guachalá resultó con serias heridas tras caer al río que tiene una profundidad de 20 metros.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos ayudaron a recuperar al paciente quien fue conducido al hospital en la ambulancia de Panavial.

Según información de testigos, el automotor circulaba en sentido norte –sur y antes de ingresar al puente habría perdido el control debido a que un auto pequeño que iba delante frenó de manera brusca, para no impactarle frenó y debido a que la calzada estaba mojada se resbaló y cayó al río.