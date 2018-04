Sin marcos

Publicado el Martes, 20 Enero 2015

Todos los balnearios deberían contar con salvavidas o personas que brinden seguridad a quienes asisten a estos lugares de distracción, sostiene el coronel Marco Antonio Hadathy jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibarra.

SEGURidad. Es necesario y urgente que estos lugares tengan personal que proteja y brinde seguridad a los asistentes a estos sitios, comenta el jefe de los bomberos. Además, destacó que es lamentable que no exista una normativa que obligue a los dueños o administradores de estos sitios a cumplir con este requisito de seguridad.

NORMATIVA. El concejal de Urcuquí Byron Armas y propietario del complejo turístico recreacional Arcoiris, dijo que las piscinas de su complejo cuentan con cuatro personas que brindan seguridad a los asistentes. Lamentó lo ocurrido el fin de semana donde una adolescente murió ahogada. Ante esta situación mencionó que propondrá la creación de una ordenanza en el cantón para que estos complejos cuenten con personal capacitado que vigile a los bañistas y nunca más se vuelvan a repetir hechos trágicos y lamentables como este, dijo.

HECHOS. El pasado viernes Melisa Cotacachi Ramos de 14 años, alumna de la Unidad Educativa Modesto Larrea Jijón, murió ahogada en Timbuyacu. Ayer en medio de la consternación de sus familiares y vecinos de Carabuela donde residía fue sepultada en el cementerio de Ilumán.