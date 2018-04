Escena del crimen de dos menores está intacta

Sin marcos

Los moradores de la vivienda donde ocurrió el asesinato de los dos hermanos están preocupados ya que aún no pueden limpiar los restos humanos y sangre de las víctimas.

CONTAMINACIÓN. Luis Homero Valencia, propietario de la vivienda donde ocurrió esta tragedia, comentó que ya son cinco días del asesinato y la sangre y restos humanos que están impregnados en la cama y paredes están ocasionando mal olor y la presencia de moscas.

Esta realidad me preocupa ya que son 25 personas entre niños y adultos quienes están soportando esta contaminación. Dijo que no ha podido realizar la limpieza debido a que la Policía le prohibió alterar la escena del crimen. Pero no sé hasta cuando tendré que esperar ya que desde el día del suceso no han venido los investigadores, expresa Luis Homero Valencia.

SUCESO. La madrugada del 31 de diciembre de 2014, moradores del barrio San Vicente en Pimampiro, se sorprendieron tras un crimen cometido en el interior de una de las viviendas del sector ubicada en la intersección de las calles Espejo entre Rocafuerte y Paquisha.

Luis Homero Valencia, dueño de la propiedad en donde aconteció el suceso, relata que esa madrugada observó que la luz de la vivienda de abajo estaba encendida y la puerta abierta, su esposa se dirigió a otra de las ventanas y se percató que su inquilina, Ana Vila, se encontraba en medio de un charco de sangre en el piso. “Le escuché a mi mujer que dijo, ‘le mataron a la Anita’, y fue cuando vi salir al asesino del lugar y al alzarme a ver me dijo, ‘no pasa nada’ y se corrió por el garaje se subió al balde de mi camioneta y saltó hacia afuera”, mencionó.

ENTIERRO. En medio del repudio de la comunidad pimampireña y el dolor de su madre y familiares, los pequeños de 2 y 4 años fueron enterrados.