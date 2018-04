Auto se le fueron los frenos

Sin marcos

IBARRA. Dos personas resultaron con traumatismos leves tras haber sufrido un percance vial en el barrio 19 de Enero. Al parecer una falla mecánica habría ocasionado el incidente.

ACCIDENTE. Tras haberse suscitado el percance, en cuestión de minutos el agente civil de Tránsito Richard Aldáz, arribó a la intersección del tramo Chorlaví y calle M, perteneciente al sector antes indicado en donde verifió la presencia de un auto tipo Volkswagen, color azul, de placa PJG 0683, el mismo que se encontraba con un daño en la parte lateral derecha del mismo.

LOS HECHOS. Al notar que los ocupantes del autmotor se encontraban golpeados el uniformado municipal solicitó a una unidad de emergencia, la cual valoró a los afectados en el lugar mismo del incidente, mencionando que ninguno presentaba heridas de gravedad ni constusiones de consideración.

FALLA MECANICA. Durante el procedimiento tomado por el miembro de Tránsito, el conductor del automotor manifestó a el ACT Aldáz que una falla mecánica habría ocasionado que pierda pista en el stio. Supuestamente, los frenos del carro no respondieron de manera adecuada y ocasionaron el incidente.

PROCEDIMIENTO. Tras no registrarse personas heridas de gravedad ni daños en ninguna proipiedad más que en el auto, el conductor no fue privado de su libertad, ni el automotor fue retenido. Moradores aseguran que esta no es la primera ocasión que se suscitan impasses en la zona, pese a que en algunos tramos el camino es empedrado.