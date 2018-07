Satisfecha con su labor se va Nora Espí de la U. de Otavalo

Otavalo. Situaciones familiares en Cuba, alejan a Nora Espí del rectorado de la Universidad de Otavalo. La docente que estuvo en la institución desde 2014 se va con la satisfacción del deber cumplido.

“Estuve tres años al frente de la universidad. Luis Alberto Acosta logró que me enamorara del proyecto en el año 2014. No me arrepentiré de haber tomado la decisión de venir a la Universidad. Primero desde la vicerrectoría académica y luego desde el rectorado”, puntualizó. El momento más emotivo que vivió en su paso por el rectorado de la institución fue recibir la certificación de Universidad acreditada. “Por este objetivo habíamos estado luchando todo el colectivo de profesores, administrativos y estudiantes durante más de seis años”, recuerda.

Futuro promisorio. De acuerdo a Espí, deja una universidad transformada con resultados significativos que incluyen el fortalecimiento del claustro tanto científica como metodológicamente. La oferta académica consolidada, además del el primer programa de maestría entre otros.