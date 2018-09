Obra abandonada por 16 meses en González Suárez

Otavalo. Un año y cuatro meses lleva paralizada la construcción de la Unidad Educativa del Milenio ‘El Coraza’. La obra está ubicada en la comunidad Caluquí, parroquia González Suárez. El incumplimiento del contratista es la causa de la paralización.

La obra. “Se prevé que a mediados de octubre se de una nueva contratación para concluir estos trabajos”, dijo Yolanda Morales, directora del distrito de educación 10D02. La funcionaria explicó que la obra fue contratada directamente por el Servicio de Con-tratación de Obras Públicas, Sercop y espera que los trabajos se retomen el próximo año.

Problemas. Fabián Cabascango, dirigente de la comunidad Caluquí aseguró que la obra abandonada está siendo utilizada para libar y consumir sustancias estupefacientes. La construcción de la Unidad Educativa mermó el personal docente que laboraba en la escuela que existe en la comunidad y también aseguró que hay una deuda por trabajos en la construcción a 45 personas. “20 son de Caluquí, otros 20 de otros lugares y cinco técnicos. Estamos hablando que se adeuda alrededor de 80 mil dólares, solo en mano de obra”, dijo Cabascango.

El dirigente aseguró que en asamblea comunitaria se decidió que “mientras el Sercop no cancele esta deuda, ningún contratista va ingresar a trabajar”.

Cabascango aseguró que de no tener una solución concreta la comunidad analizará el uso que se dará a las instalaciones que según la directora distrital tienen un 60% de construcción.

Propuesta. El presidente de la comunidad Caluquí, Luis Criollo explicó que si se concluye esta obra no debe funcionar como Unidad Educativa. “Conjuntamente con la Unión de Comunidades y Organizaciones Indígenas de González Suárez se presentará la propuesta de que esta Unidad sea considerada como un instituto de educación superior”, señaló Criollo.

Por su parte, Alejandro Vera, quien cuida la construcción, a pesar de no haber recibido pago desde que la obra fue abandonada aseguró que quienes trabajaban en esta construcción no “cumplían con responsabilidad su trabajo y por esta razón el contrato no se cumplió”. Vera pidió que se haga lo necesario para que la obra concluya.