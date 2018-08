Nace polémica en Otavalo por la Travesía

Otavalo. Una agria polémica nació en esta ciudad cuando se conoció que, definitivamente, será el Comité de Fiestas del Yamor 2018, dirigido por el concejal Héctor Sánchez, el que organice y lleve adelante la más importante competencia de aguas abiertas del país y no Liga Deportiva Cantonal, cuyo máximo dirigente es Gonzalo Proaño Albuja.

La Travesía natatoria al Lago de San Pablo que tradicionalmente se escenifica en el mes de septiembre como punto central de las Fiestas del Yamor es una actividad por la que también destaca Otavalo.

Malestar en LDCO. Es penosa la decisión que tomó el alcalde Gustavo Pareja, amparado en una inoportuna intervención del direrctor del comité de Fiestas, Héctor Sánchez, para que nosotros como Liga Cantonal Otavalo no intervengamos en la planificación y organización de la Travesía, dijo Proaño.

Afirmó que con fecha 1 de junio de 2018 a través de un oficio dirigido a la alcaldía lamentó de que sea el Comité de Fiestras el que organice la edición Nro. 57.

“Yo conversé con el alcalde Gustavo Pareja y le pregunté qué piensa, entre otros puntos, sobre el tema de la travesía, porque lo que yo hago es salvaguardar los intereses y el prestigio de una institución como Liga Cantonal Otavalo que a través de los años ha demostrado en forma independiente que sabemos hacer las cosas y que con firmeza hemos sabido tomar decisiones”, expresó.

Proaño señaló a Héctor Sánchez como la persona que “apenas le designaron como Director Ejecutivo de la Fiesta del Yamor, me dijo que el Comité se encargará de todo y que yo no intervenga”. Le pedí que emitiera un documento y la respuesta descortés fue “emíteme vos”, dijo Proaño.

Al ser consultado si hubo un acercamiento con Héctor Sánchez, acotó que envió un oficio poniéndose a la orden como Liga Cantonal Otavalo, pero que hasta el momento no tiene ninguna respuesta.

“Será fenomenal”. Sobre el asunto, Héctor Sánchez, justificó indicando que la organización se llevará adelante con el profesor Luis Jaramillo, “porque él ha sido quien ha organizado este importante evento durante 26 años y eso permitirá que laTravesía sea fenomenal y a menor costo”. Sánchez dijo que el año anterior Liga Cantonal Otavalo dispuso de USD 15 mil “mientras que en este año vamos a demostrar que lo podemos hacer mejor y con una inversión de entre 10 mil y 12 mil dólares”.

No es político. Héctor Sánchez, aunque no dio el nombre de la empresa, señaló que el año anterior no se le cumplió lo ofrecido y en este año cerraron toda posibilidad de auspicio.

Como eso ocurrió el año pasado, este año nos cerraron la puerta, porque simplemente no les cumplimos, señaló Héctor Sánchez, al mencionar que la decisión de tomar las riendas de la organización de la Travesía en forma directa, sin la intervención de la LDCO, no tiene el carácter político, de ninguna manera. Este año lo único que se hizo es no entregarle la plata que se le entregaba a Liga Cantonal, apuntó.