“Me voy satisfecha”, dijo la reina saliente Muñoz

Otavalo. La labor social en favor de los más necesitados fue el trabajo que desarrolló Paola Muñoz, reina del Yamor 2017, en los últimos 12 meses.

Para ella, ser representante de la mujer otavaleña fue una experiencia muy enriquecedora.

Trabajo. Paola habló sobre el trabajo realizado durante su año de gestión y destacó la visita y apoyo a los adultos mayores y a los menores de edad.

“En el día del adulto mayor pudimos agasajarlos y brindarles atención y alegría. Visitamos la mayor parte de unidades educativas del cantón en donde hablamos de los símbolos cívicos de la ciudad”, dijo la simpática reina saliente.

La autogestión también fue parte de su trabajo. Paola recuerda haber realizado varias actividades para financiar su labor social.

“En navidad entregamos un aproximado de 3 500 fundas de caramelos en el sector, recorriendo día, tarde y noche”, señaló Paola.

Experiencia “Esta fue la etapa más linda de mi vida. Fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendí mucho y crecí como persona”, dijo la reina que esta noche entrega la corona luego de la elección que se realizará en el coliseo de la Unidad Educativa República del Ecuador. “Desde que asumí esta responsabilidad he logrado consolidar todas las actividades que he querido realizar. He sabido llegar al corazón de todos”, dijo.