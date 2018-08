Compañía Imbaburapak tiene 16 rutas listas

Otavalo. La compañía urbana Imbaburapak Churimikanchik asegura que en la municipalidad han recibido varias trabas para poder incrementar las rutas que pasan por el nuevo mercado de Otavalo.

Compañía. Según Miguel Mediavilla, gerente de la mencionada compañía luego de un largo proceso, fueron beneficiados con el título habilitante.

“En el estudio se determinó que nosotros tengamos 16 rutas, pero cuando se realizó el estudio, el mercado no estaba en funcionamiento y no se tomó en cuenta el mismo. Hemos hecho un alcance a este estudio, tomando en cuenta los destinos que tenemos en el norte y sur del cantón para hacer un enlace entre las mismas que pase por el mercado. Esto fue presentado a Movidelnor en septiembre de 2017 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial”, dijo Mediavilla.

Luis Santillán, representante de Movidelnor en el cantón, asegura que el mencionado estudio fue realizado de forma direccionada. “Un estudio debe tomar en cuenta a todos y no solamente a una compañía, el pedido lo han enviado a Movidelnor matriz de Ibarra y actualmente se está trabajando en el levantamiento de información para determinar la necesidad existente. Lo que ellos solicitan es un redimensionamiento de la flota vehicular”, mencionó Santillán. Por su parte Mediavilla aseguró que no hay sobre dimensionamiento de unidades de transporte.