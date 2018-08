Comercio sigue siendo un problema para el Municipio de Otavalo

Otavalo. Entre los pedidos realizados por la asociación 24 de Mayo está el cierre del local ubicado en las calles 31 de Octubre y Morales, donde 20 comerciantes de la asociación Virgen del Quinche realizan sus actividades económicas desde el 2012.

Asamblea. El alcalde Gustavo Pareja, en una asamblea realizada el miércoles 8 de agosto en el mercado 24 de Mayo aseguró que los vendedores de la asociación deben salir de este espacio, lo que fue confirmado por el administrador del mercado, Guillermo Cisneros. “La semana pasada tuvimos un acercamiento con los compañeros de la calle 31 de octubre y Morales. Así como ellos deben abandonar este lugar el alcalde ha propuesto que sean ubicados en el mercado municipal”, explicó Cisneros.

Comerciantes. El presidente de la asociación Virgen del Quinche, Fernando Jetial, aseguró a EL NORTE que ellos no se han reunido con el administrador del mercado 24 de Mayo y manifestó que no están dispuestos a ser reubicados en el interior del mercado municipal. “Nuestra posición es mantenernos trabajando en este lugar porque hemos cumplido con todos los requisitos exigidos por el municipio desde hace más de 5 años. Que el municipio, por alguna razón, no quiera emitir los permisos, ya es otra cosa”, dijo Jetial. El abogado defensor de esta organización, Ángel Tituaña, confirmó esta aseveración y manifestó que los comerciantes no están invadiendo ningún un espacio público.