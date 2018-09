Buscan cupos en instituciones emblemáticas

Otavalo. Decenas de padres de familia estuvieron ayer en el Distrito de Educación 10D02 buscando un cupo en instituciones emblemáticas para sus hijos y otros trataban de conseguir un cambio de institución debido a que el sistema informático otorgó cupos en instituciones educativas lejanas a su lugar de residencia.

Problema. “Vivo en González Suárez, mi hija va a educación inicial 2 y el sistema le dio un cupo en una institución educativa de la parroquia San Rafael a pesar de que vivimos a pocas cuadras de una institución educativa”, dijo Carolina Casasilla, madre de familia.

Carmen Maldonado en cambio buscaba un cupo en una de las cuatro instituciones educativas consideradas emblemáticas en el cantón. “Estamos desde el lunes tratando de conseguir un cupo, pero no tenemos una respuesta concreta”, dijo la desesperada madre de familia.

No hay cupos. La directora distrital de educación, Yolanda Morales, explicó a los padres presentes sobre cómo procede el sistema a la distribución de cupos. “Hasta el día martes no tuvimos tanta afluencia de gente. He procedido a dar a conocer la imposibilidad que tenemos de asignar cupos a las instituciones Otavalo, República del Ecuador, Jacinto Collahuazo y 10 de Agosto por tener una sobrepoblación de estudiantes”, dijo la directora distrital.

Morales dijo también que muchas personas han utilizado métodos “deshonestos” para conseguir cupos en instituciones educativas de la zona urbana.

“El sistema informático se habilitó durante todo el mes de abril. Los padres de familia debían ingresar el código eléctrico (pago de servicio energía eléctrica) y el sistema automáticamente le asigna un cupo a una institución educativa cercana a su lugar de residencia. El problema que se presenta es que las personas son deshonestas, se consiguen cartas de luz de viviendas cercanas y perjudican a quienes verdaderamente habitan en el sector”, explicó Morales.